Американский военный эксперт назвал 10 причин, почему США должны признать Крым российским

Американский военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн заявил, что американцам пора пересмотреть свое отношение к «крымской дилемме», а правительству США – перестать потакать во всем Украине и «заключить сделку» с Москвой, признав Крым российским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Голдстайн называет 10 причин, объясняющих принадлежность полуострова к России.

«Во-первых, аннексия была относительно бескровным делом, отражающим известные симпатии на самом полуострове. Таким образом, по сравнению с широко распространенным насилием в мире от Мьянмы до Ливии и Мексики, это вряд ли является серьезной проблемой», – цитирует эксперта National Interest.

Во-вторых, напоминает Голдстайн, до 1954 года Крым находился в составе России, пока советский лидер Никита Хрущев не сделал «своего рода подарок своим собратьям-украинцам».

«Продолжая историческую тему, можно сказать, что русские фактически заплатили за Крым реками крови, как в Крымской войне, так и во время Второй мировой войны – исторического эпизода, который, возможно, действительно спас планету от нацизма», – называет эксперт третью причину и продолжает:

«В-четвертых, следует отметить, что у России уже была гигантская военно-морская база в Крыму на протяжении всего постсоветского периода. Это подразумевало, что Москва всегда рассматривала полуостров как ключевой национальный интерес.

В-пятых, хаос распада Советского Союза не укладывается в константы о национальных границах. Таким образом, эти границы будут нестабильны в течение десятилетий. Это достаточно органичная эволюция, которая не имеет большого значения для национальной безопасности США, кроме как для поддержания стабильности и противодействия экстремизму.

Отсюда вытекает шестой пункт: неолиберальная привычка пересматривать международное право стала главной проблемой для мировой политики. В этом случае международные юристы могут долго пребывать в иллюзии, что Крым будет возвращен в Киев в будущем и что это «преступление» выходит за рамки всех приемлемых норм, но остальная часть человечества хотела бы вернуться к нормальной повседневной жизни.

Таким образом, седьмая причина заключается в том, что крупные европейские страны, такие как Италия, давно устали от крымских санкций. Можно только задаться вопросом, насколько более здоровыми могут быть европейские экономики сегодня, включая экономику Германии, если Европа решит отказаться от этой политики вредных экономических искажений.

В качестве восьмой причины можно с полным основанием сказать, что эта политика враждебных санкций отрицательно сказывается на НАТО и мешает Североатлантическому союзу действовать против ощутимых угроз безопасности, включая терроризм и иммиграцию, связанную с несостоявшимися государствами на его периферии».

По мнению Голдстайна, продолжающееся нагнетание напряженности вокруг Крыма может, «из-за неправильного восприятия», привести к реальной военной конфронтации между США и Россией и привести к плачевным последствиям для всего мира.

В качестве десятого и наиболее важного момента, эксперт заявляет: есть все основания полагать, «что Москва будет готова компенсировать Киеву, если он наконец-то отпустит полуостров. Это может принимать разные формы, начиная от выгодных газовых соглашений и заканчивая прекращением помощи востоку Украины, а также разрешением Украине вступать в НАТО без применения контрмер».

«К счастью, большинство украинцев мудрее и реалистичнее. Они знают, что в случае реального военного противостояния ни американцы, ни другие европейцы не собираются их спасать», – заключает Голдстайн.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.11.19

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