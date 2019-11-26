Угроза с запада: в Крыму начинается сезон дождей

Осенняя засуха в Крыму, похоже, заканчивается: на полуостров надвигается Средиземноморский циклон.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня вечером и в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди. Первыми под удар стихии попадут Черноморский район и Севастополь – там дожди могут начаться уже часа через два.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 28 ноября, может обойтись без осадков, а в конце недели ожидаются проливные дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.11.19

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