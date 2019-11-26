В Крыму бывшего замруководителя следственного отдела осудили за взяточничество

Бывшего заместителя руководителя Раздольненского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по РК признали виновным в получении взятки в размере 800 тыс рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Черноморского районного суда, в мае 2018 года в следственный отдел поступило заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора одной фирмы за причинение компании ущерба в размере 400 тыс рублей. Замначальника отдела сообщил заявителю, что оснований для возбуждения дела нет, но за определенное вознаграждение делу можно дать ход. И пообещал сделать так, чтобы исход был в пользу заявителя. За столь радужные перспективы сотрудник СК через посредника получил 300 тыс рублей.

Через пару месяцев он предложил бывшему гендиректору, в отношении которого, действительно, возбудили дело, закрыть производство. И попросил за услугу 500 тыс рублей. При получении этих денег его задержали.

«Суд, всесторонне изучив материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в колонии строго режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и заниматься деятельностью, связанной с работой в правоохранительных органах, на срок четыре года», – сообщили в суде.

Отметим, что соучастники алчного следователя тоже получили свое: посредника отправили на три года в колонию общего режима. А взяткодатель получил семь лет условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.11.19

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