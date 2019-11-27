Возможно, может быть: депутаты раскритиковали бюджет Крыма на 2020 год

Депутаты Госсовета Крыма раскритиковали проект республиканского бюджета. Точнее, не столько сам проект, сколько подходы к его формированию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект бюджета РК на 2020 год рассматривался сегодня на заседании республиканского парламента во втором чтении. После доклада министра финансов Ирины Кивико, депутаты выступили с критикой. Было отмечено, что за несколько дней до сегодняшнего заседания документ рассматривался на парламентских слушаниях, и представитель Счетной палаты озвучил массу выявленных нарушений и сделал ряд замечаний к проекту бюджета. Кроме того, из 16 председателей парламентских комитетов 13 внесли поправки в проект.

«Однако мы не видим ни одного изменения, ничего не прокомментировано. Нам лишь заявили, что все поправки учтут в следующем году, – возмутились депутаты. – Это неправильный подход министерства [финансов]».

Кроме того, отметили депутаты, финансисты рассматривают бюджет просто как цифры: им главное, чтобы дебет сходился с кредитом. Но нет стратегического видения бюджета.

Например, на ближайшие 3 года запланировано строительство школ и детских садов, но не предусмотрено ни одного бюджетоформирующего предприятия, за счет которых и формируется доходная часть.

«А если через 2 -3 года Москва прекратит этот денежный дождь, и мы останемся на самоснабжении? Сейчас министерство имущества и земельных отношений только и делает, что продает имущество республики, заявляя, что мы не можем его содержать. Не придется ли тогда выставлять на продажу все эти вновь построенные детсады и школы, потому что у нас не будет денег содержать и их?» – высказали опасение депутаты.

Спикер Госсовета Владимир Константинов возразил, что строить предприятия – это задача не бюджета, а бизнеса. А за детские сады и школы, по его словам, можно не волноваться – на них в бюджете всегда будет достаточно средств. Правда, он не пояснил, почему в таком случае еще далеко не все действующие школы Крыма приведены в порядок – то крыша течет, то из окно дует, то с потолок сыпется (в начале заседания депутаты привели внушительный список образовательных объектов только Керчи, нуждающихся в серьезном ремонте).

Что же касается поправок и замечаний, сделанных депутатами к проекту бюджета, то Константинов заявил: «Хорошо, что депутаты реагируют». И пообещал сформировать рабочую группу, которая будет вносить изменения, которые, возможно, рассмотрят даже, может быть, на декабрьской сессии.

В результате проект бюджета РК приняли во втором чтении без единой поправки.

Симферополь, Лиана Макоба

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