Ни климата, ни экологии... Минобороны предлагает доплачивать за вредность служащим в Крыму

Минобороны предлагает доплачивать за службу в Крыму, но не всем, а только контрактникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», денежное довольствие предлагается повысить на 10% – в качестве доплаты за вредность. В Минобороны заявляют, об ухудшении климатических условий и обострении экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на полуострове.

Причина – перекрытие Украиной Северо-Крымского канала и возникшей из-за этого нехваткой пресной воды. Отметим, власти Крыма уверяют, что особой проблемы нет, и воды не то чтобы достаточно, но на жизнь хватает. Между тем, Минобороны предлагает приравнять территорию полуострова к пустынным и безводным местностям и установить для контрактников «коэффициент в размере 1,1 к денежному довольствию».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.11.19

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