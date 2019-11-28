Украина решила наказать археологов, ТРК и оборонщиков, работающих в Крыму

Правительство Украины вводит санкции против археологов и телерадиокомпаний, работающих в Крыму, а также тех, кто поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято накануне на заседании кабмина по инициативе минветеранов.

В «черный список» вошли «39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 22 юридических лица, зарегистрированных на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству», которых Украина обвиняет в незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, а также уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия.

Еще 19 компаний, зарегистрированных в материковой России, и 15, имеющих юридический адрес в РК и Севастополе, обвиняют в вещании «на захваченных радиочастотах».

Отдельный проект распоряжения предусматривает применить санкции к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории полуострова.

«В частности, это 33 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 3 юридических лица, зарегистрированных на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству», – заявляют в кабмине, поясняя: «Введение санкций к указанному перечню юридических лиц сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. Кроме того, это даст возможность нашим партнерам инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.11.19

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