Медики Севастополя пожаловались на мизерные зарплаты (ФОТО)

Медики Севастополя пожаловались на мизерные зарплаты: суммы, выдаваемые им на руки после всех вычетов, не достигают прожиточного минимума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Путин поручил среднюю зарплату врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, поднять минимум до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Средняя зарплата среднего и младшего медицинского персонала должна быть не ниже, чем средняя в том регионе, где они работают (в указе это описано: «довести – до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе).

Согласно данным Крымстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Севастополю в разрезе видов экономической деятельности по полному кругу организаций в сентябре текущего года составила 33 тысячи 713 рублей.

Размер прожиточного минимума по итогам II квартал установлен в городе на уровне 12 тыс 381 рубля.

А сотрудники медучреждений заявляют, что получают не больше 11 тысяч. И публикуют подтверждающие их заявления документы.

Фото группы «Плохие новости Крым – Севастополь – Симферополь»

«Хочу передать привет первой городской больнице города федерального значения Сeвастополя и любимому дeпартаменту здравоохранeния. Уже трeтий месяц получaeм зарплату меньше прожиточного минимума после вычeта нaлогов (сумма обведённая красным и есть то, что мы получаем на руки за полностью отработанный месяц).

Снизу какие-то придумaнные долги рaботников, но никто сверх зaрплаты не получал рaнее и у них в долг не брaл, – написали медики в соцсетях. – Спасибо вам за то, что вы есть, за реформу здравоохранения, за прекрасных чиновников, за шикарные условия жизни».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.11.19

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