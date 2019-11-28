В Севастополе машинист башенного крана объявил голодовку, требуя зарплату

В Севастополе машинист башенного крана объявил голодовку из-за долгов по зарплате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина позвонил в службу скорой помощи, сообщил, что находится на рабочем месте на 40-метровой высоте, но спускаться оттуда не будет, так как объявляет голодовку. По его словам, зарплату ему не платят с августа.

Сотрудники «скорой» вызвали на место полицию. Мужчину удалось уговорить спуститься только, когда начало темнеть: «Говорила, что ночью похолодает, он замерзнет. Он ответил: «Хорошо, спускаюсь», – цитирует «Новый Севастополь» старшего врача «скорой помощи» Елену Шевелу.

Мужчина рассказал, что работодатель перестал не только платить ему деньги, но и оплачивать его жилье. В результате, ему негде жить, нечего есть и нет денег вернуться домой.

Название компании, в которой атк обращаются с сотрудниками, не сообщается.

Севастополь, Лиана Макоба

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