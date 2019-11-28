В Симферополе не могут достроить дом для сирот

В Симферополе никак не могут достроить дом для сирот. Здание, рассчитанное на 180 квартир должны сдать в эксплуатацию к 1 декабря 2019 года. То есть, в течение 3 ближайших дней. Но наблюдатели уверены: дом не сдадут и к концу года, более того, под большим вопросом и его сдача в эксплуатацию в 2020-м.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне служба госстройнадзора Крыма оштрафовала подрядчика на 300 тысяч рублей за «нарушения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов». В мае тогдашняя градоначальница Наталья Маленко заявляла: «Все идет по графику, который ранее был актуализирован администрацией совместно с подрядчиком, ход строительных работ находится на ежедневном контроле».

Но в сентябре была готова лишь треть квартир, а теперь выяснилось, что в доме до сих пор не завершены строительные и отделочные работы, не подключены сети, которые в свою очередь ещё даже не согласованы с сетевыми организациями.

«Общая стоимость текущего контракта составляет уже более 400 миллионов рублей, а всего за десять лет, которые муниципалитет строит это здание, сумма затрат приближается к миллиарду, среди которых многочисленные сметы, проекты, согласования, фундаменты и прочее, – отмечает telegram-канал #ЧКХ. – Сколько квартир можно было купить за эти деньги для детей-сирот, считайте сами. Ежегодно администрация города платит миллионные штрафы за то, что вопреки законодательству она не обеспечивает детей-сирот жильем, которых в очереди уже более 400 человек. Все квартиры в доме однокомнатные, «эконом» класса. Ранее в социальных сетях появились сообщения жителей соседних элитных домов микрорайона «Бавария», которые категорически отказываются жить рядом с будущими соседями, которые, по их мнению, серьезно ухудшат криминогенную обстановку.

Важно отметить, что новая администрация планирует пересмотреть назначение дома и раздать квартиры не только детям-сиротам, но и прочим льготным категориям».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.11.19

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