В Крыму ожидаются сильные ливни

На Крым надвигаются сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с прохождением фронтальных разделов атлантического циклона сутки 29 и ночью 30 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди, местами очень сильные.

Южный и юго-западный ветра будут со скоростью до 25 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.11.19

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