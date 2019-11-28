В Крыму и Севастополе не могут справиться с инфляцией

Крымский полуостров оказался единственными среди территорий Южного федерального округа, где не могут остановить инфляцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южного главного управления Банка России, темпы прироста цен в октябре по сравнению с предыдущим месяцем в регионе не изменились: 3,5% в РК и 3,6% в Севастополе. В остальных регионах ЮФО этот показатель снизился.

В целом, в Южном федеральном округе годовая инфляция снизились с 4% в сентябре до 3,6% в октябре.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.11.19

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