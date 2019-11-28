В Севастополе врач рекомендует пациентам лечиться святыми мощами

Один из отоларингологов Севастополя рекомендует своим пациентам в качестве лечения прикладываться к святым мощам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобные советы доктор дает вполне официально и даже вносит рекомендацию в карточку пациента.

«Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека, – цитирует медика издание «Подъем». – У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет».

Врач подчеркивает, что паломничество к святым мощам (доктор рекомендует ни мощи вообще, а вполне конкретные – Святителя Луки, покоящиеся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя, дает пациенту другие – вполне медицинские рекомендации: «Помимо этого пункта там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь. Если есть возможность, а почему бы не попробовать?».

Лор заявляет, что, бывая в Симферополе, сам частенько заходит к Святителю Луке (который, кстати, в миру был хирургом, доктором медицинских наук Валентином Войно-Ясенецким, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии), и там все время толпятся люди. Но скольким его пациентам помог подобный метод лечения, севастопольский эскулап не уточняет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.11.19

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