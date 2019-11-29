Делегация Украины из-за Крыма устроила беспорядки на международном форуме в Женеве

Делегация Украины устроила беспорядки во время 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом на сессии должен был выступать депутат Госдума РФ от Крыма Руслан Бальбек. Но члены украинской делегации прервали его выступление: они начали кричать, топать ногами, стучать табличками, бить кулаками по столам.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы – Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», – цитирует Бальбека РИА «Новости».

В результате секретарь заседания прервал выступление Бальбека и отменил доклад главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.

Досталось и представителю Сербии: когда он поднялся на трибуну и сказал, что неоднократно был в Крыму и может подтвердить соблюдение прав и крымских татар, и украинцев, представители Киева снова подняли шум и прервали его выступление.

По словам Бальбека, украинская делегация продемонстрировала «дикость и презрение» к ценностям демократии, главная из которых свобода высказываний.

Женева, Игорь Юров

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