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Пятница, 29 ноября 2019, 11:33 мск

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В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Минобороны Украины.

Как сообщили РИА «Новый День» в центре общественных связей ФСБ, гражданка России была завербована украинскими спецслужбами и собирала секретные сведения о подразделениях ВС России и предприятиях ВПК. Информацию она передавала в главное управление разведки Украины.

Действия женщины квалифицируются как государственная измена, возбуждено уголовное дело.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.11.19

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