Декабрь в Крыму начнется с мороза и снега

Декабрь в Крыму начнется с настоящей зимней погоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на воскресенье, 1 декабря, температура наружного воздуха на полуострове опустится ниже нулевой отметки. Днем столбики термометров не поднимутся выше +6 и то на Южном берегу. В остальных регионах полуострова будет холоднее, ожидаются обильные осадки – местами со снегом.

Следующая ночь будет более морозной – до -8. Отрицательные ночные температуры продержатся до следующих выходных. А затем возможно очередное потепление.

Симферополь, Лиана Макоба

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