Крым и Севастополь снова не выполняют планы по ФЦП

Крым и Севастополь снова не справляются с федеральной целевой программой. Прогноз по освоению средств ФЦП по итогам года озвучил сегодня заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2022 года на сегодняшний день составляет 959,2 млрд рублей. Например, в текущем году в РК должны были освоить 73,5 млрд рублей. Но потратить выделенные Москвой деньги в Крыму традиционно не успевают.

Так, согласно оптимистичному прогнозу Назарова, по итогам года исполнение ФЦП в РК составит 96%, в Севастополе – 90%.

29 ноября. Крыминформ. Прогноз по освоению средств федеральной целевой программы в 2019 году: Республика Крым – 96%, Севастополь – 90%. Такие данные сегодня озвучил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Сегодняшними показателями в министерстве не довольны, но надеются, что в декабре регионы «дотянутся» до озвученных замминистра уровней.

«Не буду высказывать сомнения, будем ориентироваться на эти цифры. Мы не очень довольны этими цифрами. Мы хотим больше и планируем больше», – подчеркнул Назаров.

Чиновник добавил, что сейчас рассматривается перспектива продления ФЦП до 2025 года, но представленные Крымом и Севастополем планы нуждаются в доработке.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.11.19

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