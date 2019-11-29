Росгвардия считает, что МДЦ «Артек» уязвим для террористов

Международный детский центр «Артек» уязвим для террористов. Об этом заявил командующий Южным округом войск национальной гвардии России Олег Козлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании при полномочном представители президента РФ в ЮФО Козлов сообщил, что требования антитеррористической безопасности в МДЦ «Артек» не соответствуют нормативам по ряду направлений. В частности, серьезные претензии есть к ограждению по периметру центра, а также к техническому оснащению мест, где находится охрана.

Кроме того, расположение на территории объекта частного жилого фонда и прохождение через МДЦ общественного транспорта осложняет контрольно-пропускной режим и снижает защищенность лагеря, передает слова Козлова «Интерфакс».

Командующий Южным округом войск национальной гвардии России также отметил, что на территории «Артека» постоянно выходят из строя инженерно-технические средства охраны, а чинят их несвоевременно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.11.19

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