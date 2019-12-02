В Киеве обстреляли депутата, погиб ребенок

В Киеве обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, погиб 3-летний ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло в воскресенье, 1 декабря, около 17 часов на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.

Неизвестные обстреляли Range Rover, за рулем которого находился депутат (входит во фракцию «Солидарность»).

«Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне, – сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. – От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете «скорой» по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство».

Стрелявший скрылся на автомобиле Lexus. Был объявлен план «Перехват», но задержать преступника не удалось.

В 1997 году Соболев открыл продуктовый магазин «Обжора» в Донецке, который впоследствии стал первой крупной торговой сетью Донецкой области. Официально сеть он продал в 2007-м, однако некоторые источники утверждают, что «Обжора» принадлежит ему до сих пор.

В свое время Соболев был заместителем мэра Донецка, директором дочернего предприятия «Нафтогазсети» НАК «Нафтогаз Украины», впоследствии – заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас владеет рестораном «Марио» в Киеве, возле которого на него и напали.

Ряд наблюдателей считает нападение «старыми донецкими разборками».

Киев, Платон Ефимчук

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