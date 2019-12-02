«Семь кругов ада»: жители Ялты возмущены работой местного УФМС

Жители Ялты возмущены работой местного управления Федеральной миграционной службы. Свои претензии они публикуют в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди жалуются на длинные очереди, невыносимые условия ожидания и отношение сотрудников к посетителям.

«Сколько бы раз не приходилось иметь дело с этим заведением (получать ли, менять ли паспорт, загранпаспорт и пр. документы), иначе как «семь кругов ада» это не назовешь. Вот уже 3 недели хожу туда, чтобы оформить документы своей 78-летней маме (ей приходится ходить тоже).

Начнём с «полосы препятствий» в виде заваренных решеток, где раньше был вход, крутого подъёма с разбитым узким асфальтом, заставленным машинами, железными раздвижными воротами, с постоянно выезжающими машинами рядом с калиткой, наконец, металлической узкой лестницей на второй этаж, где два человека с трудом расходятся», – рассказывает жительница Ялты.

Женщина жалуется на спертый воздух в помещении: «Ни вентиляции, ни кондиционирования нет (сразу мысль о гриппе), зато на входе кто-то заботливо положил камешек, чтобы блокировать дверь. Только так можно вдохнуть кислорода. Людей много, ждать долго, а стульев крайне мало. Да их там и поставить-то некуда. Ширина коридора примерно 1,60. А ведь туда приводят по необходимости и детей, и пожилых, и инвалидов на костылях (прошедших полосу препятствий)!

Фото Инны Васильевой

А вот белая дверь без надписей – говорят туалет, но только для работников, закрыто на ключ. Как в анекдоте (Е трохi, тiлькi для себе…) Словом, «все условия», чтобы долго ждать своей очереди.

А очередь надо занимать задолго до открытия «волшебного заведения» – тогда есть надежда, что попадешь на прием. Попав всё-таки на прием (!!!), ты с удовольствием узнаешь, что заявление написано неверно (наличие высшего образования тебе в этом не поможет, не обольщайся), и катишься ко всем чертям переписывать, после чего уже на повторный прием не успеваешь, потому что прием осуществляется только два дня в неделю и только до обеда (9:00-13:00).

Возможно, работники УФМС имеют вполне логичное обоснование такому режиму работы, (нехватка специалистов, финансирования, загруженность и пр.), но усталым, раздраженным людям это понять трудно. Поставили автомат, выдающий электронные талоны в очередь. Эта система очевидно не работает! Лимит исчерпывается, люди берут талоны на неделю-две вперёд, неразбериха и бессмысленность.

Возмущает также отсутствие ксерокса и консультантов по оформлению документов. Поэтому, ментальное проклятие всем труженикам этого офиса тяжело витает в воздухе. Лица последних не менее отчетливо несут на себе мысль: «ваши проблемы, побегаете, не сдохнете». Неужели нельзя привести в достойное состояние это многолетнее «вязкое болото»? Тем более, что примеры новых МФЦ в других городах вызывают чувство большого удовлетворения своим уважительным отношением к людям». Судя по комментариям в соцсетях, ялтинские отделения УФМС, действительно, далеки от совершенства.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.12.19

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