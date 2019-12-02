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Понедельник, 2 декабря 2019, 12:07 мск

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Жителям Ялты придется платить налог на недвижимость

Жителям Ялты придется платить муниципальный налог на недвижимость. Соответствующее решение принято на очередной сессии городского совета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор ялтинцы, как и все крымчане, были освобождены от налога на имущество физических лиц. Однако с 1 января 2020 года для ялтинцев налоговые каникулы закончатся. Платить придется и за квартиру, и за дом, и за гараж, и за машино-место, и за любую другую недвижимость.

В зависимости от вида имущества ставка налога составит от 0,1% до 1% от кадастровой стоимости. При этом первый три года будут действовать понижающие коэффициенты. Например, налог за объект кадастровой стоимость 1 млн рублей составит 1 тыс рублей. Но первые три года платежи составят, соответственно, 200, 400 и 600 рублей.

Минимальная ставка налога – 0,1% установлена для жилых домов и квартир или их частей, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений и сооружений площадью менеее 50 квадратных метров, а также для единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом.

Кроме того, с 2020 года исходя из кадастровой стоимости будет исчисляться и земельный налог. При этом для участков под жилой застройки, ИЖС, и личного подсобного хозяйства ставка снижена с 0,3% до 0,2%.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.12.19

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