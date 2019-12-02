С мовой несовместимо: украинские националисты не смогли победить советское оборудование

Из-за борьбы с русским языком украинцы рискуют остаться без медицинских обследований: националисты ополчились на советское оборудование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разогрелся в Черкассах: местные журналисты обнаружили, что в городской консультативно-диагностической поликлиники результаты флюорографии выдают на русском языке. Более того, оказалось, что и компьютеры в учреждении русскоязычные и именно на русском языке происходит обмен документами с Киевом.

Сотрудников поликлиники тут же заподозрили в диверсии – осознанном нежелании переключить оборудование на мову. Досталось и руководителям города, а в прокуратуру написали заявление по факту непредоставления пациенту справки на государственном языке.

Началось расследование: местные ИТ-специалисты «практически разобрали» флюорограф и пришли к выводу, что русский язык фиксации данных на аппарате изменить на украинский невозможно.

«Что ж, и такое бывает. Хочу поблагодарить за замечания журналистов, а еще больше поблагодарить этот русскоязычный флюорограф 1999 года выпуска, который в консультативно-диагностической поликлинике практически (подчеркиваю – практически) бесперебойно работает в течение последних двух лет. Остальные – в количестве 4 в филиалах 2, 3, 4, 5 простаивают от 1 до 7 месяцев по причине их постоянного выхода из строя и перманентного ремонта, который очень дорог и в сметах непредсказуем. Выпуск остальных флюорографов – 1980-90-е годы. Они все давно уже исчерпали свой ресурс, а поток пациентов не уменьшается, соответственно и режим работы и нагрузки на аппаратуру только растет, – заявил руководитель поликлиники Владислав Свириденко. – Исправить ситуацию можно несколькими способами:

– вывести аппарат из строя

– просить пациента прийти к врачу ещё раз, чтобы получить украиноязычную выписку о результате исследования, сделанную из электронной карты пациента

– не акцентировать внимание на некоторых технических особенностях оборудования, которое часто выдаёт результаты на русском или английском (языках), а никак не на украинском, но ещё работает.

И (главное, надо) двигаться в направлении обновления аппаратуры для качественного обследования всех жителей города».

По словам Свириденко, администрация городской консультативно-диагностической поликлиники выбрала третий вариант.

«Давайте вместе решать этот вопрос – вместе со СМИ, депутатами, всей общиной. Потому что через год ни рентгена, ни флюорографии амбулаторно сделать будет просто негде. Будут вывески на украинском: «Уважаемые господа, рентгенологическое и флюорографическое обследование не проводится. Аппаратура сломана, списана и утилизирована согласно действующему законодательству Украины».

Черкассы, Платон Ефимчук

Черкассы. Другие новости 02.12.19

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