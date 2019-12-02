Джанкой остался без общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственный перевозчик с 1 декабря отказался выходить на линию, пока власти не пересмотрят суммы компенсации за перевозку льготников.

«В связи с тем, что ООО «Дюн» в одностороннем порядке отказалось выполнять договорные отношения с администрацией города Джанкоя о перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах, движение автобусов по городу прекращено, – заявили в мэрии. – Администрацией города Джанкоя предпринимаются меры по восстановлению перевозок пассажиров по городским регулярным маршрутам. Приносим свои извинения за временные неудобства». Горожане возмущены тем, что их не предупредили заранее: сегодня многие опоздали на работу, пытаясь дождаться автобуса.

Отметим, что перевозка льготников давно является предметом раздора между чиновниками и перевозчиками. Глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что компенсации из бюджета (по его словам, это внушительные суммы) выплачиваются вовремя и в полном объеме. Владельцы транспортных компаний настаивают, что эти выплаты мизерны да и те приходиться выбивать, а водители утверждают, что их работодатели вообще не давали им команды возить льготников.

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 02.12.19

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