В Москве ответили Зеленскому на планы подключить США к «возвращению Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский зря надеется на помощь Запада в тщетной попытке вернуть Крым в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский президент заявил, что попытается поднять «крымский вопрос» на встрече «нормандской четвёрки», однако, если не будет услышан, то обратится за помощью к США, чтобы организовать новую международную площадку по обсуждению «возвращения полуострова».

«Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась... Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США», – резюмировал Зеленский.

Алексей Пушков назвал эти планы украинского президента неосуществимыми.

«США ему тоже не помогут: у Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого. И никаких переговоров Украина-США-Россия также не будет», – написал Пушков на своей странице в Твиттере.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что обсуждение Крыма на саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже исключено.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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