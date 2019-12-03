В Севастополе повысили тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянке

Правительство Севастополя утвердило новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и их хранение на специализированной стоянке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость перемещения мототехники и машины массой 3,5 тонны (кроме крупногабаритов и микроавтобусов) повышается с 3 тысяч 60 рублей до 3 тысяч 140, а стоимость хранения – с 45 до 50 рублей в час (такая же сумма установлена для категории D массой менее 3,5 тонн).

Эвакуация автомобилей категории D (массой более3,5 тонн), С, а также крупногабаритных легковушек и микроавтобусов обойдется в 25 тысяч 165 рублей.

Хранение мототехники, прицепов, бочек на колесах массой до 1 тонны будет стоить 25 рублей в час, крупногабаритных легковых авто массой до 3,5 тонн, микроавтобусов, а также автомобилей категории C и D – 100 рублей в час, негабаритных транспортных средств (более 4 метров в высоту, 20 метров в длину, 2,55 метров по ширине либо массой более 38 тонн) – 150 рублей в час.

Срок оплаты перемещения и хранения транспорта на штрафстоянке устанавливается в течение 30 дней со дня перемещения авто.

Новый тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.12.19

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