Легковушка протаранила остановку в центре Симферополя (ВИДЕО)

В центре Симферополя легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их данным, в результате ДТП пострадал один человек.

«Только что. Площадь Ленина. Девушка пострадала», – написала очевидица аварии Виктория Кравченко в своем Facebook. Жительница Симферополя опубликовала видео с места ДТП. Судя по ролику, в аварию попал автомобиль Lada Largus. Машина врезалась в одну из боковых стеклянных стенок остановки, получив повреждения бампера.

Как отмечает Кравченко, девушка получила «несерьезные раны» и находится в сильном шоке. «Водитель говорит, что подрезали», – написала очевидца.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 03.12.19

Пещеры Крыма заняли лидирующие позиции среди спелеотуристов. / В Крыму водителей и пешеходов предупредили об ухудшении погоды. / За тюленя ответит: Верховный Суд РК подтвердил санкции в отношении ялтинского зоопарка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»