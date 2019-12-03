Будапешт предложил Москве вместе закошмарить киевский режим

Национальное собрание Венгрии пришло к выводу, что уже невозможно дальше терпеть грубую дискриминацию этнических меньшинств в националистической Украине, и предложило российской Госдуме объединить усилия в борьбе за права соотечественников и на западе, и на юго-востоке «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил преседатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

«К нам в Государственную Думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка. После принятия Радой закона о языке, об образовании – такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», – заявил Володин во время пленарного заседания.

По его словам, депутаты обеих стран пришли к выводу, что Украина пока не достойна называться европейской страной.

«Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике. Нельзя спускать с рук националистам их поведение», – подчеркнул председатель Госдумы.

Он также отметил, что паламенты Венгрии и России поднимут вопросы притеснения Украиной национальных меньшинств в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Обсудив этот вопрос вместе с моим коллегой, с председателем парламента Венгрии, считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств... проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, у Польши, Румынии.

Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали, но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», – заключил Володин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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