Крымчане получили разрешение еще пять лет торговать нецивилизованно: президент РФ Владимир Путин подписал закон, отодвигающий срок обязательного перевода розничных крымских рынков в крытые строения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2020 года на территории полуострова должен был вступить в силу закон, предусматривающий расположение рынков исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Выдвигался и ряд других требований как к организации рынка, так и к осуществлению деятельности по продаже товаров: рынки должны быть ограждены, иметь не менее двух въездов-выездов и пешеходные развязки. Одно из обязательных условий – размещение на их территории специальных помещений с холодильными камерами, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, комнат для рубки мяса и хранения дезинфицирующих средств, а также наличие подсобных помещений, подключенных к системе водоснабжения и канализации.

Торговля с машин предусматривалась только на специально отведенных и размеченных площадках. А в точках продажи, ремонта и пошива одежды или обуви должны были созданы условия для их примерки. При формировании схемы размещения торговых мест предусматривались киоски или лотки для реализации сельскохозяйственной продукции фермерами и гражданами, имеющими собственные подсобные хозяйства. Каждого торговца собирались обязать иметь персональный бейдж с фотографией и указанием фамилии, имени и отчества, вся информацию о реализаторах должна была заносится в специальный реестр.

Кроме того, каждый розничный рынок должен был оформить «паспорт безопасности», который выдается только после выполнения всех противопожарных мероприятий, при наличии систем оповещения населения на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций и систем видеонаблюдения, а также при организации охраны территории.

На выполнение этих требований рынкам Крыма и Севастополя дали 5 лет, однако на сегодняшний день на полуострове практически ничего не изменилось – большинство рынков не соответствует нормам законодательства РФ, торговля по-прежнему ведется с лотков, в палатках или контейнерах.

Заксобрание Севастополя выступило с законодательной инициативой продлить переходный период еще на 5 лет, заявив, что «выполнение нормы о размещении розничных рынков исключительно в капитальных строениях требует существенных финансовых затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, заключением соглашений со строительными организациями, изменением целевого назначения земельных участков, строительством инфраструктуры».

Федеральные власти пошли крымчанам навстречу и отодвинули срок перехода на новые правила работы рынков на 1 января 2025 года. Однако это не касается кооперативных и сельскохозяйственных рынков. Для них сроки перехода на новые правила должны определить региональные власти.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.12.19

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