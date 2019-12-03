«Нафтогаз» договорился с Россией о долгосрочном транзите нефти

Подразделение «Нафтогаза Украины» компания «Укртранснафта» подписала с «Транснефтью» дополнительное соглашение о продлении на 10 лет договора на транзит российской нефти в третьи страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальной странице украинской компании в Фейсбуке.

«3 декабря 2019 года АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года» ,– говорится в сообщении.

Документ подписали генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-Президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов.

Стороны подтвердили, что основные принципы сотрудничества между двумя компаниями остаются неизменными, и договорились о продолжении совместной работы.

В «Укртранснафте», также отметили, что дополнительное соглашение обеспечивает безопасную и постоянную работу транспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает фундамент для загрузки магистральных нефтепроводов компании транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов.

Отметим, что система трубопроводов «Укртранснафты» способна обеспечить транзит нефти в объёме около 50 млн тонн.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.19

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