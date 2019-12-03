Четверть украинских подростков не умеют толком читать – виноват СССР

Каждый четвертый украинский подросток читает с трудом. А с задачами минимального уровня математики не могут справиться более трети учеников средних классов. Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году страна впервые приняла участие в международном исследовании PISA, в рамках которого каждые три года анализируется уровень овладения читательской, математической и естественно-научной компетенциями у 15-летних подростков более чем в 80 странах. PISA не проверяет, усвоили ли ученики содержание образовательной программы, а оценивает, насколько учащиеся способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

Результаты исследования на Украине оказались хуже (а по математике – значительно хуже) по сравнению со средними значениями в странах Организации экономического сотрудничества и развития – государств, которые имеют высокие стандарты в образовании и других областях общественной жизни. Это прослеживается во всех трех компетенциях, уровень которых исследует PISA, – читательской, математической и естественно-научной.

«Базового уровня – минимального, которого в конце первого этапа среднего образования должны достичь ученики, – на Украине не достигли:

по читательской грамотности – 25,9% подростков,

математической – 36%,

естественно-научной – 26,4%.

Для сравнения, в странах ОЭСР базового уровня сформированности читательской грамотности не достигли 22% подростков, математической – 23,9%, естественнонаучного – 21%.

Помимо стран ОЭСР, результаты Украины целесообразно сравнивать с показателями референтных для Украины государств – стран со схожим социально-экономическим положением и культурно-историческим родством. Референтными для Украины в отчете PISA-2018 является Беларусь, Грузия, Эстония, Молдова, Польша, Словацкая Республика и Венгрия. В рейтинге референтных стран Украина опередила только Грузию и Молдову по всем трем показателям. А Эстония вошла в топ-10 стран по рейтингу ОЭСР», – подчеркивают в министерстве образования Украины.

Глава ведомтсва Анна Новосад винит во всем советское наследие:

«Результаты PISA-2018, в частности, отрицают миф об эффективности советской математической системы образования, – заявила чиновница. – Исследование показывает: 36% наших 15-летних учащихся не достигают даже базового уровня знания математики. Они имеют проблемы с заданиями, где нужно использовать простые стратегии решения, процентные соотношения, оперировать дробями и десятичными числами».

И тут же себя опровергает: «Объем времени, который отводится на изучение предметов, критически мал, а само время обучения используется неэффективно», – подчеркивает чиновница. Однако в советской системе обучение строилось по следующей схеме: изучение нового материала на основе уже полученных знаний, закрепление, неоднократное повторение ( в конце темы, четверти, полугодия, года) и контроль.

Сегодняшняя система, где предыдущая и последующая темы зачастую между собой никак не связаны, на закрепление нового материала отводится минимум времени, а повторение порой вообще не предусмотрено, не имеет ничего общего с советской, которую Новосад пытается обвинить в провалах украинской школы.

Ряд экспертов считают: чем бороться с призраками советского прошлого, лучше перестать объединять физику, химию и биологию (которые в советской школе были, кстати, отдельными предметами) в один курс – «Человек и природа». А также отказаться от преподавания то же математики на мове, которую толком не знают даже преподаватели. И, сократив часы, выделенные на патриотическое воспитание, добавить время на изучение основных школьных предметов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.12.19

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