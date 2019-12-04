Кабмин России учредил дирекцию по охране крымских заповедников

Правительство России создало дирекцию «Заповедный Крым» для охраны четырех заповедников и двух заказников на полуострове. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев 30 ноября.

«Создать ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» и отнести его к ведению Минприроды России», – гласит документ.

Новое федеральное бюджетное учреждение займется охраной государственных природных заповедников «Казантипский», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной» и «Лебяжьи острова», а также заказников «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».

Помимо этого, дирекция будет выдавать разрешение на туристическую деятельность на данных территориях, сообщает ТАСС. На федеральный уровень также перенесли осуществление экологического мониторинга и проведение научных исследований.

Кабмин поручил Минприроды РФ принять устав дирекции и закрепить за ним ряд объектов недвижимого имущества, которое будет передано властями Крыма в федеральную собственность.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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