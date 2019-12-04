По Крымскому мосту прошли первые пассажирские поезда

По Крымскому мосту прошли первые поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской железной дороги, началась тестовая обкатка пассажирских составов и локомотивных бригад. Пока поезда пересекают Керченский пролив без пассажиров.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом стартует 23 декабря: первый состав пойдет из Санкт-Петербурга в Севастополь. На этом направлении будет курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Из Москвы в Симферополь движение начнется 24 декабря: для линии сформировано четыре состава с двухэтажными вагонами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.12.19

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