Путин ещё в 2000 году решил, что «украинский Крым» – это нонсенс

Президент России Владимир Путин впервые заступив на пост главы государства в 2000 году уже дал понять украинской стороне, что Крымский полуостров в составе Украины – это историческая несправедливость, которую следует исправить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире контролируемого меджлисом (запрещён в РФ) телеканала ATR заявила уволенная сегодня в отставку замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По её словам, в силу своих обязанностей, ей приходилось долго и подробно изучать, в том числе, внутреннюю дипломатическую переписку сотрудников украинского МИДа разных времён.

«2000-й год, Путин берет бразды правления в Российской Федерации, в Российскую Федерацию едет премьер-министр Ющенко вместе с министром иностранных дел Тарасюком. У них происходит встреча.

Об этой встрече я не просто читала какие-то рассказы, я поднимала все архивы – мы, когда готовились к нашим делам, поднимали архивы.

Так вот, есть в наших архивах письмо за подписью Бориса Тарасюка на президента Кучму, в котором он рассказывает о результатах визита.

Часть этого письма посвящена тому, что Владимир Владимирович в 2000-м году сказал, что он, как человек, глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины.

Он считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить. Это был 2000-й год», – приводит «ПолитНавигатор» слова Зеркаль.

Как известно, историческая несправедливость была исправлена на третьем президентском сроке Владимира Путина в результате волеизъявления жителей Крыма на референдуме 16 марта 2014 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.12.19

По Крымскому мосту прошли первые пассажирские поезда. / Медвежий угол: единороссы Крыма и Севастополя погрязли в скандалах. / Президент Казахстана не стал называть присоединение Крыма аннексией. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»