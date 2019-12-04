Путин ещё в 2000 году решил, что «украинский Крым» – это нонсенс

Президент России Владимир Путин впервые заступив на пост главы государства в 2000 году уже дал понять украинской стороне, что Крымский полуостров в составе Украины – это историческая несправедливость, которую следует исправить.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире контролируемого меджлисом (запрещён в РФ) телеканала ATR заявила уволенная сегодня в отставку замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
По её словам, в силу своих обязанностей, ей приходилось долго и подробно изучать, в том числе, внутреннюю дипломатическую переписку сотрудников украинского МИДа разных времён.
«2000-й год, Путин берет бразды правления в Российской Федерации, в Российскую Федерацию едет премьер-министр Ющенко вместе с министром иностранных дел Тарасюком. У них происходит встреча.
Об этой встрече я не просто читала какие-то рассказы, я поднимала все архивы – мы, когда готовились к нашим делам, поднимали архивы.
Так вот, есть в наших архивах письмо за подписью Бориса Тарасюка на президента Кучму, в котором он рассказывает о результатах визита.
Часть этого письма посвящена тому, что Владимир Владимирович в 2000-м году сказал, что он, как человек, глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины.
Он считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить. Это был 2000-й год», – приводит «ПолитНавигатор» слова Зеркаль.
Как известно, историческая несправедливость была исправлена на третьем президентском сроке Владимира Путина в результате волеизъявления жителей Крыма на референдуме 16 марта 2014 года.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 04.12.19
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