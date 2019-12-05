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Четверг, 5 декабря 2019, 12:38 мск

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В ГУП «Крымские морские порты» появился новый руководитель

Назначен новый руководитель госпредприятия «Крымские морские порты».

Как уже сообщал «Новый День», прежнего директора ГУП Сергея Квасова, назначенного на эту должность только в феврале текущего года, глава РК Сергей Аксенов в октябре отправил в отставку.

Новым генеральным директором стал Николай Зеленкевич.

«Николай Зеленкевич уроженец Керчи. С 2012 года работал в филиале ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», где прошел путь от советника начальника порта до директора торгового порта», – сообщили в министерстве транспорта РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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