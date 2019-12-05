В ГУП «Крымские морские порты» появился новый руководитель

Назначен новый руководитель госпредприятия «Крымские морские порты».

Как уже сообщал «Новый День», прежнего директора ГУП Сергея Квасова, назначенного на эту должность только в феврале текущего года, глава РК Сергей Аксенов в октябре отправил в отставку.

Новым генеральным директором стал Николай Зеленкевич.

«Николай Зеленкевич уроженец Керчи. С 2012 года работал в филиале ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», где прошел путь от советника начальника порта до директора торгового порта», – сообщили в министерстве транспорта РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.12.19

95% такси в Крыму работают нелегально. / Глава Крыма теряет политический вес. / Выборы 2021: Крым и Севастополь превращаются в головную боль для «Единой России». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»