Киев введёт для украинцев запрет на выезд в Россию по внутреннему паспорту

МИД Украины в ближайшее время представит в правительство предложения об отмене для украинцев права пересекать границу с Россией по внутреннему гражданскому паспорту и свидетельству о рождении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Твиттере заявил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

По его словам, отныне всем украинцам, желающим посетить Россию, придётся обзавестись загранпаспортом.

«МИД Украины подготовил на рассмотрение правительства предложения о пресечении въезда украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложение поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!» – написал Заяц.

В связи с этим органами власти Украины будет отменено действие положений соглашений с Россией от 1997 и 2011 годов, которые позволяли украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам и свидетельству о рождении для лиц до 16 лет.

«В случае принятия правительством нового постановления «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу», – заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Напомним, практика «ползучего» введения фактического визового режима с Россией была начата ещё при Петре Порошенко и касалась установления различных дополнительных ограничений для российских граждан при въезде на Украину.

Симферополь, Иван Капустин

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