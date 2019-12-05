Киев грозит построить стену на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров

Украинская делегация на саммите «нормандской четвёрки» в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе не намерена ввязываться в долгие дискуссии вокруг пунктов Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Лондоне заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

При этом Ермак традиционно обвинил Россию в возможном срыве переговоров.

«Мы не будем тратить много времени, если не увидим с российской стороны желание выполнять «Минск». Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время», – грозно предупредил помощник Зеленского.

По его словам, если украинская сторона сочтёт, что саммит прошёл безрезультатно, то Киев прибегнет к плану «Б».

«Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достижения мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и «план Б». Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль», – отрезал Ермак.

Отметим, что до сих пор именно Киев постоянно выдвигает условия, которые идут вразрез с Минскими соглашениями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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