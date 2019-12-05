Последний день декабря объявлен в Крыму выходным

Последний день декабря в Крыму объявлен выходным. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, согласно которому 31 декабря станет выходным днем, внесли в Госдуму в конце ноября. По мнению авторов инициативы, это позволит работникам и компаниям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Установить единый выходной одним махом для всей страны уже не успеют: календарь выходных и праздничных дней на текущий год давно утвержден, а бюрократическая машина слишком неповоротлива, чтобы быстро внести в него изменения.

Но, подчеркивают в Госдуме, у регионов есть право принять самостоятельное решение, чем многие уже и воспользовались. Теперь к тем, кто уже сделал последний день декабря присоединилась и Республика Крым.

«31 декабря в Республике Крым будет выходным днем, суббота 28 декабря – рабочим. Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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