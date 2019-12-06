В Новосибирске будут судить мошенников, обманувших более 70 крымчан

В Новосибирске завершено расследование в отношении группы мошенников, обманувших жителей Крыма на 3 млн рублей. На скамье подсудимых окажутся 4 человека, организатор преступной группы уже осужден и отправлен на 6 лет в колонию строго режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с декабря 2017 года по апрель 2018 года мошенники звонили жителям Крыма и, представляясь близкими родственниками, рассказывали, что устроили ДТП или случайно совершили какое-либо правонарушение. И просили деньги, что «урегулировать» проблему с сотрудниками правоохранительных органов.

«Запрашиваемые суммы варьировались от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, – рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Деньги нужно было перечислить на определенные счета банковских карт или сим-карт, находящихся у них в пользовании, либо передать указанным лицам. Получением оплаты «из рук в руки» занимался 26-летний житель Севастополя».

Всего мошенники обманули 73 жителя Крыма. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей. Мошенников задержали в Новосибирской области весной 2018 года.

Дело отправлено в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.12.19

В Крыму приостановили работу сафари-парка «Тайган». / Прекращение огня и обмен «всех на всех» – Украина не ждёт многого от «нормандского саммита». / Последний день декабря объявлен в Крыму выходным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»