В Новом Свете турист разбился насмерть, сорвавшись со скалы

Турист сорвался со скалы в поселке Новый Свет и погиб, сообщает МЧС Крыма.

Несчастный случай произошел днем 5 декабря в районе мыса Капчик. Спасатели обнаружили мертвого мужчину у подножия горы и вызвали полицейских.

Тело туриста вывезли с места инцидента на лодке «Буревестник», поскольку транспортировка по горам была бы затруднительна, говорится в сообщении ведомства. На берегу погибшего передали правоохранителям. Проводится расследование.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 06.12.19

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