Крымское информационное агентство в полном составе ушло в отставку

Редакция Крымского информационного агентства в полном составе ушла в отставку. Сообщение об этом появилось на личных страницах сотрудников КИА в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», КИА – одно из первых информационных агенств, созданных на полуострове. В штате работали профессионалы высокого класса. О причинах массовой отставки не сообщается, сотрудники КИА – теперь уже бывшие – произошедшее не комментируют.

По некоторым данным, ситуация в КИА стала следствием передела сфер влияния и реформирования внутриполитического блока в правительстве Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.12.19

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