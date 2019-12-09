В Севастополе разгромили только что отремонтированное помещение Центра помощи детям-инвалидам

В Севастополе неизвестные разгромили только что отремонтированное помещение Центра помощи детям-инвалидам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественная организация «Особые дети» существует в городе с 2012 года. Созданный организацией многопрофильный центр «Подсоба особым» работает за счет президентских грантов. Пока занятия с детьми проходят в подвальном помещении на улице Балаклавской. В ноябре 2018 года правительство Севастополя выделили Центру новое помещение на улице Корчагина – 250 квадратных метров на первом этаже и в подвале позволяют существенно расширить программу социальной адаптации особых детей.

Но выделенные площади оказались совершенно непригодными для работы: помещения были завалены мусором, а подвал все время заливает канализацией. Требовался капитальный, который предварительно был оценен в 6 млн рублей. Поскольку гранты не предусматривают ремонтные работы, а других источников финансирования у «Особых детей» нет, общественники весной обратились за помощью к губернатору Овсянникову. Тот обещал посодействовать, но ничего не сделал.

В итоге, родители детей, занимающихся в центре, решили сделать ремонт своими силами: пока собирали деньги на дорогостоящие работы, очистили помещения от мусора, поменяли проводку, начали менять сантехнику.

Начать работу с детьми в новых помещениях планировалось с нового года. Но в эти планы вмешались неизвестные: 7 декабря общественники обнаружили, что только что отремонтированная площадка разгромлена – все стены из гипсокартона оказались проломлены. «Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка...», – написала в соцсетях член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина.

«Мы в полном шоке и отчаянии! Сколько ребят с двигательными проблемами ждут окончания ремонта в этом помещении (оно для всех ребят доступно)! Просторный светлый зал! Мы из последних сил пытались сделать хотя бы один зал и санузел....Думали, еще чуток – линолеум, раковина, двери... А теперь и стен нет... А в подвале сумасшедший потоп кипятка, видимо лопнули в очередной раз трубы...», – прокомментировали ситуацию в организации «Особые дети».

Сегодня общественники намерены обратиться в полицию. У них самих версий, кому понадобилось громить помещение детского Центра, нет.

Севастополь, Илья Пелехов

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