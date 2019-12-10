Генассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма, Севастополя и районов Азовского и Черного морей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе, предложенном Украиной, заявляется, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, а также подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона». Авторы резолюции требуют, чтобы Россия вывела войска из указанных регионов.

За резолюцию проголосовали 63 страны, 19 – против, 66 – воздержались.

Комментируя ситуацию на заседании Генассамблеи ООН, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что резолюция призвана помешать конструктивному ходу саммита в «нормандском формате». По его мнению, украинское постпредство специально подгадало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом.

«Как раз сегодня в Париже проходит встреча «нормандской четверки», перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон – словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать, – цитирует Полянского ТАСС. – Трудно избавиться от вопроса: чьи указания в итоге выполняют наши украинские коллеги? Украинского народа, твердо выступающего за сближение с Россией и внутринациональный мир в своем государстве, или «партии войны», не желающей сдавать свои позиции, удерживая таким образом Украину в состоянии хаоса, гражданской войны, прозябания и нищеты?"

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.12.19

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