Глава администрации Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Глава администрации Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в автомобильной катастрофе.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, ДТП произошло сегодня в 8:50. По предварительной информации, на трассе в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «КИА» и «ФОРД».

В результате аварии погибли четыре человека (двое находились в автомобиле «КИА», двое – в «ФОРД»).

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, Людмила Глушко была утверждена на должность главы района в конце октября: депутаты Черноморского районного совета проголосовали за нее единогласно. О ее гибели сегодня сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.12.19

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