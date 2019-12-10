В Крыму устанавливают полный запрет на вырубку зеленых насаждений

В Крыму устанавливается мораторий на любой снос зеленых насаждений. Соответствующее решение принял сегодня Совет министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня разрешения на снос деревьев и прочей растительности выдаются бесконтрольно и часто необоснованно. Под санитарную вырубку попадают здоровые растения, а ради застройки уничтожают краснокнижную флору.

До 20 декабря все муниципалитеты должны внести изменения в собственные регламенты, ужесточающие правила выдачи разрешений на снос зеленых насаждений. А чтобы за оставшиеся 10 дней не уничтожили большую часть растительности, решено установить полный запрет на любые вырубки до вступления упомянутых регламентов в силу.

Муниципалитетам дано не более 3 дней для принятия соответствующих решений.

Кроме того, поступило предложение публиковать на официальных интернет-сайтах все выданные разрешения на вырубку зеленых насаждений. Глава РК Сергей Аксенов эту инициативу одобрил, но как это будет осуществлено на практике, пока не понятно.

Симферополь, Лиана Макоба

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