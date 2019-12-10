Особенности крымского бизнеса: то разрешения нет, то людей

Пытаясь получить заказы для предприятий оборонного комплекса, правительство Крыма демонстрирует плохую осведомленность и непрофессионализм: некоторые из уже полученных заказов выполнить в текущих условиях просто невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, докладывая о достижениях своего правительства, глава Крыма Сергей Аксёнов упомянул ГУП РК Феодосийский судомеханический завод: «Совет министров Крыма обратился к федеральным властям с просьбой о содействии в определении Феодосийского судомеханического завода единственным поставщиком по ремонту дизельных двигателей в интересах Черноморского флота». Еще в 2016 году это предприятие приказом Минпромторга России включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Но оказалось, что статус единственного поставщика и оборонного завода на самом деле ничего не гарантирует.

Например, недавно ГУП получил заказ на выполнение текущего ремонта буксира – судна снабжения «Федор Урюпин», принадлежащего Ченоморнефтегазу. Стоимость работ – 90 млн руб.

Но оказалось, что завод не может отремонтировать буксир. Отвечая на вопросы «НД» директор завода Валерий Типограф объяснил, что завод вынужден был искать подрядчика, который вместо него выполнит этот выгодный заказ. На производство некоторых видов работ у предприятия просто нет разрешения, для других – нет квалифицированных исполнителей: «Мне пришлось бы набирать людей».

Месяц назад конкурс не состоялся, по словам Типографа, из-за того, что некая организация – не будучи даже не участником конкурса – «подала фиктивную жалобу». На вопрос, не был ли это конкурент из Севастополя, директор феодосийского завода нервно отметил, что этот вопрос выходит за компетенцию журналиста.

Надо сказать, что буксир «Федор Урюпаин» безуспешно пытаются отремонтировать уже несколько лет. В 2016 году конкурс на проведение работ организовал сам Черноморнефтегаз, предлагая 92 млн руб, но из пяти поданных заявок ни одна не была признана соответствующей условиям.

По результатам третьего конкурса ремонтом займется ООО «Техфлот» из Севастополя, предложившее выполнить ремонтные работы за 85 млн 386 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.12.19

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