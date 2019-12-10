Донецк вызывает Киев на прямой диалог

Глава ДНР Денис Пушилин назвал нелепыми попытки Владимира Зеленского искать представителей для прямых переговоров среди тех, кто бежал от войны в Донбассе в Киев, и призвал украинского президента не уклоняться от диалога с Донецком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Пушилин заявил в эфире Первого канала.

По его мнению, без диалога между конфликтующими сторонами остановить войну не удастся.

«Мы неоднократно заявляли, что без прямого диалога конфликт разрешить полноценно не получится. Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. Ну а отговорки президента (Украины) по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо», – приводит РИА Новости слова Пушилина.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четвёрки» Владимир Зеленский попытался внушить присутствующим, что ДНР – это не единственный представитель Донбасса, и заявил, что следует подключить к диалогу жителей подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской области, а также представителей «миллионов людей, бежавших от пуль» на подконтрольную Киеву территорию.

При этом украинский президент не упомянул больше миллиона жителей Донбасса, тоже «бежавших от пуль», но уже в Россию.

Отметим, о необходимости прямого диалога между конфликтующими сторонами на востоке Украины напомнил и президент РФ Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.19

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