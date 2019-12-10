Эффективность программы строительства образовательных объектов в Крыму не превышает 20%

Менее 20% образовательных учреждений, построенных или реконструированных в Крыму за последние 5 лет, введены в эксплуатацию. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 90 объектов, отремонтированных и воздвигнутых с 2014 года, работают только 17. В остальных случаях работы далеки от завершения.

Главная проблема, по словам министра, кроется в неотработанном взаимодействии администраций с подрядчиками. А также в неэффективных методиках планирования.

Так, отмечает Лаврик, просчитать потребность в детских садах по системе электронной очереди невозможно, поскольку один ребенок может претендовать на свободное место в трех детских садах.

В результате, где-то новый объект стоит незаполненным, а в каких-то населенных пунктах нет ни школ, ни детских садов.

Бывает, что и сами местные жители отказываются, например, от детского сада, заявляя, что им, в первую очередь, нужны рабочие места. А раз работы нет, то они собираются уезжать в более «хлебные» места. Кому будет нужен детский сад в опустевшем поселении?

Перекосы в программе строительства образовательных объектов отметил и спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов: «Три школы новые построили, а аварийные так и стоят. В Кореизе щели в два пальца, но детей до сих пор не отселили: за 5 лет ни документации, ни земли».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.12.19

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