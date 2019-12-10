Задержанного на границе с Украиной севастопольского единоросса суд отправил под домашний арест

Задержанного на границе с Украиной члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого суд отправил под домашний арест на 60 суток.

Как уже сообщал «Новый День», единоросса «взяли», когда он возвращался из Херсона, где оформлял «безвизовый» загранпаспорт. Позже в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что члена регионального политического совета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого юридически не задерживали. По данным спецслужбы, единоросс живет в отеле Херсона и сотрудничает со следствием.

«Весьма странный приговор для такого обвинения, иных и за меньшее сразу в СИЗО на несколько месяцев отправляли, комментирует решение суда телеграм-канал «Южная Башня». – Губернатор Севастополя Развожаев считает эту историю «печальной», но не покидает ощущение, что за похождениями Кучерявого на Украине есть нечто большее, нежели заявляют СМИ и официальные лица. Другим же эта история наука – попытки сидеть на двух стульях порой плохо заканчиваются».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.12.19

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