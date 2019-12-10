Порошенко привлекли к уголовной ответственности за подписание Минских соглашений

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил автор иска, известный украинский юрист Андрей Портнов.

Главное, что вменяется экс-президенту, – это согласование с лидерами «нормандской четвёрки» в 2015 году пункта Минских соглашений, в котором говорится о передаче Украине контроля над границей между ЛДНР и Россией только после проведения выборов в Донбассе.

По мнению Портнова, подобное действие экс-президента Украины квалифицируется как «государственная измена».

Напомним, в данное время ГБР ведёт уголовное расследование против Порошенко в связи с «керченским инцидентом».

Бывшего президента «Незалежной» обвиняют в том, что он намеренно подверг смертельному риску украинских моряков, которых заставил на трёх судах прорываться через Керченский пролив в нарушение российских законов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.12.19

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