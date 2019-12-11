Дорого и некомфортно: крымские города оказались аутсайдерами рейтинга жизненной среды России

Крымские столицы оказались в аутсайдерах рейтинга самых комфортных и доступных для жизни городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интегральный рейтинг, составленный институтом территориального развития «Урбаника», вошли 100 городов с населением более 173 тысяч человек. Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. Первая оценивала качество среды: обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и.т.п.), индекс загрязнения атмосферы.

Вторая группа учитывала стоимость жизни: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов, стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.

Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

В итоге в первую тройку вошли Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург, набравшие свыше 70 баллов. Москва оказалась на 52-м месте (59,11 балла), а крымские города – в последней десятке.

Симферополь расположился на 92-ой строчке (68 место по качеству среды и 97 – по стоимости жизни, общий балл 49,7).

Севастополь занял 98 место: город набрал больше 60% возможных баллов по качеству среды (34 место), но признан самым дорогим для жизни (100 место из 100). Эксперты отметили слишком высокую стоимость жилья и коммунальных услуг, а также низкую обеспеченность качественными объектами торговли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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