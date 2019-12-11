Крым и Севастополь сорвали программу по переселению граждан из аварийного жилья

Крым и Севастополь не выполнили программу по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе план расселения сорвали еще в 2018 году. А по данным на 1 декабря 2019 года, отставание от графика более трех месяцев зафиксировано по 26 домам. При этом в городе есть квартиры для переселения жильцов аварийных домов, но они большей площади, чем требуется, и новоселам придется доплатить за переезд несколько миллионов рублей. Поскольку ни у кого из потенциальных переселенцев таких денег нет, жилплощадь не востребована.

В Крыму до 2019 года вообще не занимались расселением аварийных домов, хотя в программу включено 39 домов. В текущем году провели работу по одному дому. По оставшимся 38 отставание от графика превышает 3 месяца.

Больше всего домов, подлежащих срочному расселению в Керчи – 12 (один построен в 1929 году) и Ялте – 17 (большинство из них 1917 года постройки).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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